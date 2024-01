En abril de 2021, YLB lanzó una convocatoria internacional para la extracción directa de litio (EDL). Sin embargo, los convenios firmados con YLB en diferentes fechas, como el 20 de enero de 2022 con CBC y el 29 de junio de 2023 con Citic Guoan y Uranium One, revelan un primer error significativo. Ninguna de estas tres empresas, incluida CATL/CBC, reconocida por su fabricación de baterías, cuenta con experiencia demostrada en EDL.

El segundo error crucial radica en que, tras la firma de los convenios, se omitió la experiencia específica en EDL de estas empresas. Por ejemplo, Citic Group, a pesar de su sólida reputación en minería, carece de experiencia comprobada en EDL. Incluso Uranium One Group, especializado en uranio, no tiene historial en el procesamiento de litio ni en su extracción desde salares. Para subsanar esta carencia, Uranium One Group contrató a la empresa argentina “Grupo Tepsi” para desarrollar estudios de ingeniería, lo cual plantea dudas sobre la eficacia del proceso y afecta negativamente en la implementación de los complejos industriales de producción de carbonato de litio.