La propiedad privada es un derecho humano

Contrariamente, según un fallo del Tribunal Constitucional: “El derecho propietario de la tierra es un derecho expectaticio, ya que según la ley la tierra privada, aun con título de propiedad, este título debe ser revisado cada dos años para comprobar si cumple la función económica y social y es más, la tierra se puede revertir por no pago de salarios a los trabajadores.

Me puedo extender en ejemplos, pero como conclusión, tenemos que, en Bolivia, no existe seguridad jurídica sobre la tierra ni sobre las inversiones privadas extranjeras, que mientras continúe el proyecto dictatorial del MAS esta tendencia no se va a revertir, volviendo a ratificar el concepto inicial. Solo en democracia existe el respeto a la propiedad privada.