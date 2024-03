La propiedad urbana en medio de un río revuelto

Es difícil encontrar enredos jurídicos más complejos que los que surgen en litigios por el derecho de propiedad sobre ciertos terrenos en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. En la actualidad, los terrenos del mercado Mutualista y el Parque Metropolitano del Piraí, conocido como cordón ecológico, están en el centro de intensas disputas entre múltiples presuntos propietarios. Incluso el Gobierno Municipal se ve envuelto en esta complejidad, ya sea como otro propietario (en el caso del Mutualista) o como administrador, cuyas competencias pueden verse afectadas por presiones externas. (Como es el caso del cordón ecológico).



Estas situaciones surgen porque, con el paso del tiempo, se generó documentación llena de irregularidades, desorganización y solapamientos que provocan dudas sobre quién tiene el derecho de propiedad. El enredo se manifiesta en títulos, planos, ordenanzas municipales, procesos de expropiación y otras normativas. Es un verdadero caos, que está siendo aprovechado por individuos que ven oportunidad de obtener ganancias en río revuelto.



La documentación relacionada con los terrenos del Mutualista presenta inconsistencias sorprendentes. Hay planos contradictorios que datan de hace más de cuatro décadas. Algunos muestran cinco propietarios, mientras que otro muestra a un solo propietario, que no coincide con ninguno de los anteriores. Además, existe un proceso de expropiación de esa época por el cual el Municipio pagó una cantidad considerable, convirtiéndose así en propietario.



Las contradicciones también provienen del propio Gobierno Municipal. La Dirección de Bienes Inmuebles del Ejecutivo no parece proporcionar información coherente y fiable. Además, hay concejales que solicitan información por separado en lugar de hacerlo de manera conjunta para proteger el patrimonio de la ciudad. Una concejala admite que hay “muchos cabos sueltos” y se sorprende de que haya una sentencia constitucional sobre este caso que aún no se ha cerrado. Hay muchos intereses en juego, ya que además de los presuntos propietarios mencionados anteriormente, también están los comerciantes del Mutualista, que buscan obtener beneficios.



El cordón ecológico también enfrenta presiones externas significativas. Las imágenes aéreas muestran un hermoso parque lineal que se creó para proteger a la ciudad de las crecidas del Piraí, pero no se ve la enorme presión judicial para autorizar la urbanización de los terrenos.



Lo que está en entredicho es si el Gobierno Municipal tiene competencia sobre estos terrenos, o si la está perdiendo frente a instituciones nacionales como el INRA o la ATB. Y hay presuntos propietarios que podrían aprovechar la falta de claridad jurídica para defender su derecho constitucional al uso pleno de su propiedad privada.



El urbanista Fernando Prado sostiene que el cordón ecológico no es urbanizable en ningún caso, ya que está protegido por leyes y planes nacionales, departamentales y municipales. Para este experto, la Alcaldía tiene competencia exclusiva de planificar el territorio municipal, no solo el área urbana. Advierte que, dadas las debilidades de la justicia y del municipio, se puedea dictar un amparo constitucional que significaría el fin de esta área.



Los casos mencionados en este comentario ponen de manifiesto la falta de claridad que ha tenido el Gobierno Municipal de Santa Cruz a lo largo de los años para consolidar y proteger sus planes de desarrollo. Sería ideal que las autoridades municipales actuales se unieran para defender el patrimonio económico y ecológico.