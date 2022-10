La protesta contra la Ley 208 desata violencia, deja heridos y no logra consenso

Después de los enfrentamientos se retomó el diálogo, pero no hubo consenso en la reunión que se prolongó hasta casi las 21:00. Al concluir la misma, el secretario de Justicia, José Luis Terrazas, dijo que a pesar de que se había avanzado en la instalación de mesas técnicas, jurídicas y científicas, no se pudieron concretar.

“El dialogo se ha roto en función a que ellos quieren que reconozcamos que la ley 208 no está vigente y eso no va a suceder. En una mesa de dialogo no podemos ir contra el resguardo de lo que vienen a ser los acuíferos”, sostuvo Terrazas.