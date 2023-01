La protesta cruceña: Creatividad y retos en democracia

En nuestra ciudad, hemos sido testigos de diferentes convocatorias para protestar (pacíficamente), entre las cuales se destacan: marchas promovidas por diferentes sectores (expromociones de colegios, universitarios, mujeres, comparsas, fraternidades, gremios, etc.), en las cuales sugirieron diferentes tonos de vestimentas (generalmente blanco), así como portar banderas o carteles alusivos a lo que se reclama. Otros ejemplos se vieron durante los últimos paros cívicos, en los cuales se convocó a caravanas de motos y bicicletas para recorrer la ciudad, así como también realizaron vigilias, grupos de oración y encuentros en las diferentes rotondas, en las cuales los vecinos se organizaban e invitaban a artistas musicales que pudieran coadyuvar con el reclamo de la causa común, siendo la música, el canto e incluso el baile parte de la protesta.

Lo cierto es que en nuestro país cada región tiene su forma de protestar, algunos con dinamita, otros con bloqueos de carretera y otros con música, pititas y tamboritas. Al final, ser creativos –dentro de los límites legales-, hacerse ver y escuchar, es el reto que tiene toda sociedad para protestar y exigir el respeto a sus derechos. Algunos pueden cuestionar el valor de una protesta, ya que los resultados de la misma no son inmediatos. Sin embargo, lo que ignoran, es el hecho que mientras más vista y escuchada sea una protesta, demostrará con mayor contundencia la falta de capacidad de sus gobernantes, aplicándose este efecto a cualquier nivel de gobierno (central, departamental o municipal).

Quedarse en silencio no aporta nada, solo debilita la causa común y al final fortalece la tiranía. Ojalá la sociedad civil cruceña comprenda y sepa aprovechar el momento para realizar una protesta masiva y diferente, quedando claro que, si bien no hay motivos para festejar, sí hay motivos para protestar y no callar, así sea Carnaval.