A casi 100 años de su publicación -1927 y 67 años de su muerte 10/1955-, me permito utilizar el nombre de la compilación de artículos de opinión de José Ortega y Gasset La rebelión de las masas, mismo que expresa el cambio de su pensamiento de la razón pura a la razón vital. Las crisis de la vieja Europa y la actual que vivimos los bolivianos, y es que las “masas” de hoy tienen acceso a información inmediata, sin embargo, esto también provoca que sean manipuladas en su “entendimiento y objetivos” conforme quiere el generador de la información, y en eso vuelve a encajar el “hombre-masa” descrito por el filósofo español.

Son 18 días de paro y cercos por el censo el 2023, crisis política-social que genera perjuicios a la población, industria, al emprendedor y otros, pero sobre todo al Estado que deja de recibir ingresos por las exportaciones no tradicionales e impuestos que genera Santa Cruz, que superan los generados por la exportación de hidrocarburos a Brasil y Argentina. La demanda cruceña es legítima “razón pura”, porque los resultados obligarán a la redistribución de los recursos de la coparticipación tributaria y de escaños de diputados.

En lo económico, el Gobierno seguro no tendría mayor problema para asignar unos cuantos pesos más por los cambas nacidos y por los llegados de otros departamentos, “los otros cruceños”, puesto que no significaría mucho para el TGN. El problema real radica en la reasignación de escaños, que traerá un problema político-social, en este entendido “no es viable lo dicho por Lima, que, para que nadie pierda, se podría aumentar el número de diputados”, eso pasa por una reforma parcial a la CPE y un referéndum, y el tiempo no da para tal cosa.

Se critica al presidente porque no estaría tomando decisiones y que estaría alargando el conflicto. Arce no ve el tema desde un punto de vista político porque no tiene rival político opositor a la vista, lo ve de manera técnica-social, ya expresó que la distribución de recursos puede realizarse a mediados del año 2024, por lo cual el problema está en lo político, porque ningún departamento cederá de “buena gana” los curules de diputados; así es, el crecimiento poblacional de Santa Cruz le quita representantes en la Cámara de Diputados a otros departamentos.

El paro en las rotondas y avenidas no es para defender a Camacho o a Calvo, estos personajes han sido superados por las masas, y Arce lo sabe, es porque creen y “tienen razón” que les corresponde mayores recursos para salud, educación y obras; la masa “cruceña” no está apoyando liderazgos políticos partidarios, es más, estos son rechazados cuando hacen “visita de médico” en los puntos de paro “foto-face”, diputados, concejales y quienes pretenden aprovechar las circunstancias para “mirar” la Alcaldía cuestionando la posición de ‘Tío’ Jhonny, ahí se equivocan, los cruceños pueden tener mejores opciones que un “pescador” de río revuelto.

La ciudad simplemente presta servicios: “salud, educación superior, hotelería, industria-procesa materia prima”, mientras que las provincias generan alimentos para el consumo interno y exportación; en este entendido, convengamos que el paro es legítimo en el área urbana, al norte 8º anillo, al sur la refinería y La Guardia, al este Cotoca-Pailón, al oeste en el Urubó, no hay paro porque ahí vive la gente con plata y “clase”.

La prov. Andrés Ibáñez concentra casi dos millones de los 3 que tiene el departamento, en consecuencia un tercio de su población está dispersa en las restantes 14 provincias donde el MAS tiene la mayoría de los 56 municipios, además el área metropolitana tiene los municipios de La Guardia, El Torno y Warnes, y fuerte presencia de los restantes, consecuentemente, tiene la capacidad de “parar o cercar” la ciudad, impidiendo el libre tránsito, tal como se lo hace en la ciudad, extremo que generó enfrentamiento entre la población civil y se agredió a periodistas que cubrían los hechos, situación de lamentar y que debe ser investigada para aplicar la ley a los autores de dicha conducta delictiva, la violencia, de ningún lado es aceptable.

Existe una esperanza de diálogo, para ello ambas partes se deben despintar la cara, “cuando el indio se pinta la cara, es para ir a la guerra”, eso es lo menos que quiere la población, podremos no estar de acuerdo en varios temas, sin embargo, en los que haya coincidencia hay que consolidarlos e ir avanzado en la búsqueda de un punto de equilibrio, donde no haya vencedores ni vencidos, no se debe ser intransigente o todos perderemos.

El poder no está en el gobernante, está en las “masas y su rebelión” en la prensa que con sus editoriales trata de hacerle ver al gobernante la realidad del pueblo y sus aspiraciones, los columnitas de opinión debemos generar un escenario equilibrado para que el ciudadano tome un posición informada y las posibles soluciones a determinado asuntos; hay salidas salomónicas, no permitamos que partan Bolivia, por responsabilidad democrática se debe llegar a acuerdos que satisfagan a las partes en conflicto, no hacerlo sería no aprender de las heridas de un pasado reciente que aún no cicatrizan.