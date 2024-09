La redistribución del ingreso es inmoral

¿Por qué me opongo a los controles de precios? ¿Por qué me opongo a los cupos a la exportación? ¿Por qué me opongo a los impuestos redistributivos? ¿Por qué me opongo a los bonos sociales? Por al menos dos razones fundamentales.

Los impuestos redistributivos y los bonos sociales hacen exactamente lo mismo y disimulan menos. El argumento es que es “justo” que los ricos, o los que tienen más, sean forzados a través de impuestos a otorgar parte de su riqueza para contribuir al bienestar de los demás, particularmente de los más pobres. Pero, aunque uno podría pensar que aquellos que ayudan de manera voluntaria a los más pobres merecen nuestra admiración, ¿cómo podríamos argumentar que es justo forzarlos a hacerlo? Si consideramos que una persona generó riqueza de manera legítima y sin engañar a nadie, ¿por qué sería justo forzar a esa persona a utilizar su riqueza de la forma que a los políticos les parezca mejor? Claro, si consideramos que la riqueza fue generada de forma ilegítima (robo, corrupción, etc.) no solo que deberíamos confiscarla, sino que esa persona debería ir a la cárcel. Pero ese no es el caso de los impuestos redistributivos.

Llegados a este punto, la izquierda tiende a argumentar que toda riqueza se crea bajo cierto manto de ilegitimidad o de privilegio y que, por lo tanto, es justo redistribuirla. Dicen, por ejemplo, que muchos de los ricos de hoy son ricos porque sus padres eran ricos y les brindaron oportunidades que otros no tuvieron. Los impuestos y los bonos, por lo tanto, solo estarían corrigiendo esa desigualdad. Pero nótese que nacer en cuna de ora no es un privilegio, sino simplemente suerte. Privilegio viene del latín privilegium, que combina privus (de uno mismo) y legium (ley). Es decir, privilegio es el beneficio que una ley otorga a una persona. Los masistas del gobierno, por ejemplo, tienen muchos privilegios. Pero nacer en una familia u otra no está determinado por leyes, es simplemente suerte. ¿Será justo castigar con más impuestos a quienes tuvieron buena suerte? ¿Qué pasa si no nací en cuna de oro, pero mis padres fueron muy responsables y me inculcaron el gusto por la lectura y los estudios y gracias a eso logré acumular riqueza? ¿Argumentará la izquierda que eso también es un privilegio? ¿Deberían los impuestos corregir la desigualdad que se genera cuando alguien tiene padres responsables? ¿Y qué si la suerte genética me hizo más alto o inteligente o talentoso para jugar al fútbol? ¿Habría que también forzarme a pagar más impuestos por los caprichos de la naturaleza? ¿Qué pasa si no nací de padres responsables o en cuna de oro o no tengo un talento importante, pero trabajé 15 horas al día desde niño hasta acumular mucha riqueza? ¿No merezco quedarme con ella y decidir yo mismo si quiero o no ayudar a los demás?