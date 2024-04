La región condena el asalto a la embajada de México en Ecuador, pero ven intrusión

Gobiernos de derecha, de centro y de izquierda de casi toda Latinoamérica, condenaron y rechazaron este sábado el asalto de la Policía ecuatoriana a la embajada de México en Quito, en un operativo para aprehender al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, imputado por el presunto delito de malversación de recursos de asistencia para víctimas del terremoto de 2016.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) dijo que “rechaza cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas” y dijo que los países no pueden “invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales”.

El presidente Luis Arce afirmó que la irrupción de la policía en la embajada de México en Ecuador y el secuestro del exvicepresidente Jorge Glas, no solo viola normas internacionales, sino también afecta “la hermandad y convivencia pacífica entre los pueblos de América Latina y el Caribe”.

La ex canciller boliviana Karen Longaric, en contacto con EL DEBER calificó los sucesos de Quito como una medida violatoria del derecho internacional y de la convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en particular.

Mencionó también que las normas que regulan la institución del asilo, también señalan que el asilo es un mecanismo de protección que se otorga solamente a los perseguidos políticos y no a los delincuentes comunes, quienes no pueden gozar de la protección del asilo. “En consecuencia el país asilante debe tener en cuenta que no puede ni debe otorgar asilo a una persona que ha cometido delitos comunes”, agregó.