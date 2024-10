La región cruceña es azotada por 40 incendios que se expanden en 17 municipios

Los incendios no cesan en el departamento de Santa Cruz. De acuerdo con datos de la Gobernación de este lunes, la región cruceña registra 40 incendios activos en 17 municipios, la mayor cantidad en Concepción, San Ignacio, San Rafael, San José, Ascensión de Guarayos, San Javier y Urubichá. Hasta el momento, suman más de siete millones de hectáreas afectadas.



El coordinador del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Jhonny Rojas, detalló que los incendios se encuentran en Concepción (8), San Ignacio (5), San Rafael (4), San José (4), Ascensión de Guarayos (3), San Javier (3), Urubichá (3), San Matías (1), Pampa Grande (1), San Miguel (1), Roboré (1), Puerto Quijarro (1), El Puente (1), Mairana (1), Cabezas (1), San Antonio de Lomerío (1) y Yapacaní (1).



Pese al uso de aviones y helicópteros en la sofocación de los incendios, las llamas siguen avanzando en distintos municipios.



En Concepción, los ganaderos expresaron su preocupación debido a que el ganado bovino se quedó sin pastura ni forrajes debido a los incendios forestales que persisten en la zona de Monte Verde.



El fuego no solo quemó el bosque, planes de manejos, áreas productivas y chacos, sino también llegó a los potreros dejando un panorama desolador y a los animales sin alimento.



“Las vacas no tienen qué comer, encima el agua de los atajados está contaminada por las cenizas. La situación es desesperante, esto al margen de la emergencia que vivimos por el fuego que continúa”, afirmó Verónica Román, corregidora de Monte Verde.