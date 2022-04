La responsabilidad del Estado en el caso Aramayo

Escucha esta nota aquí

Al margen de las responsabilidades individuales que tienen los operadores jurídicos, el Estado boliviano es responsable por el asesinato judicial de Marco Antonio Aramayo ya que su primera obligación es garantizar la vida de los ciudadanos. El fallecido estuvo siete años con detención preventiva en la cárcel de San Pedro, por denunciar actos de corrupción. Entre las particularidades de este caso (que no es el único) no solo figuran 259 procesos en su contra, sino que el denunciante pasó a ser imputado y soportó todos los abusos del poder judicial y del gobierno hasta que falleció.

El Estado boliviano, como garante de los derechos fundamentales, tenía el deber de actuar con la debida diligencia y adoptar las medidas idóneas que sean necesarias para la resolución del caso dentro de un plazo razonable. La obligación de protección no se cumple sólo con la adopción de medidas genéricas, sino que se requerían medidas particulares referidas a la concreta situación de Marco Antonio Aramayo, y el no haberlas ordenado y ejecutado conlleva responsabilidad para el Estado, que se puede demandar en Bolivia o, en su caso, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En cualquier caso, estos hechos deben ser efectivamente investigados y los responsables deben ser sancionados de acuerdo a la normativa nacional. El Estado tiene el deber jurídico de prevenir y, en su caso, investigar seriamente, con los medios a su alcance, las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, así como de imponer las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.

No obstante, si la violación queda impune y no se repara a la víctima, el Estado habría incumplido el deber de garantizar a las personas el goce efectivo de sus derechos fundamentales. Lo mismo es válido cuando se tolera que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.

La Corte IDH establece que la de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplido por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio (Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, párr. 174). La misma debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa; debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. En cualquier otro caso, compromete la responsabilidad nacional e internacional del Estado.

Por cierto, el Estado debe reparar a las víctimas, de acuerdo con los estándares que al efecto se han establecido en el derecho internacional. Esta reparación del daño ocasionado consiste en la plena restitución a la situación anterior (salvo que se trate de la vida), incluyendo la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales como el daño moral.

Las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Se debe observar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente, debiendo incluir un análisis que contemple el derecho de la víctima a obtener una reparación integral.

El Tribunal Interamericano tiene competencia para ordenar tres distintos tipos de reparaciones a saber: i) garantizar el goce de los derechos y libertades previsto en el corpus iuris interamericano; ii) reparar las consecuencias de las violaciones cometidas por agentes privados o estatales; y iii) ordenar el pago de una indemnización justa.

