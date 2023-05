La revocatoria del mandato

El multitudinario cabildo nacional del pasado 25 de enero, estableció que si el presidente Luis Arce Catacora, no promulgaba una Ley de Amnistía, para que en un plazo no mayor de 30 días, determine la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho y de todos los presos políticos en Bolivia, se promueva la revocatoria de su mandato presidencial.

La pregunta, debidamente aprobada, fue ¿están todos de acuerdo en comprometerse a impulsar activamente, un proceso constitucional para revocar el mandato al presidente Luis Arce Catacora, a partir de mayo próximo, por constituir su gobierno en un régimen dictatorial y antidemocrático? Y como la respuesta fue un Sí rotundo, esa determinación se ha convertido en un mandato popular, que debería exigirse, previo cumplimiento de todos los procedimientos legales, constitucionales y administrativos que ello supone. Sin embargo, todo hace suponer que, en buena hora no se realizaría el revocatorio, porque falta muy poco para que concluye este mes de mayo y la nueva dirigencia cívica no ha tomado ninguna determinación, al margen si están o no dadas las condiciones (objetivas y subjetivas) para promover la destitución del presidente Luis Arce. No hay que confundir los buenos deseos, con las aludidas condiciones.