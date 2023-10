La ruptura entre Camacho y Aguilera debilita gestión en la Gobernación

El analista y periodista Carlos Valverde señaló que antes de la violenta captura de Camacho, la gestión en la Gobernación “ya era mala”, pero ahora que la primera autoridad del departamento está bajo detención preventiva en el penal de Chonchocoro, “es pésima”. “En realidad nunca fue objetivo del gobernador estar en el CNA, porque si antes no tenía argumentos, hoy tiene menos argumentos que antes porque está aislado y no tiene contacto con el mundo exterior. No sabe lo que ocurre y estoy seguro que los interventores que puso en la Gobernación le mienten y no le explican las cosas tal como son, por eso creo que Santa Cruz no tiene Gobernación”, puntualizó.