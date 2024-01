La salud comienza el año con mal pie en la capital cruceña y en provincias

Esta situación ya cobró su primera víctima en San Ignacio de Velasco, José Masaí (51), un albañil de escasos recursos dejó en la orfandad a seis hijos, perdió la vida por septicemia debido a que no había anestesiólogo para realizarle una sencilla cirugía de apéndice.

La semana pasada, desde el Colegio de Enfermeros de Santa Cruz contactaron a EL DEBER para denunciar que en los hospitales de segundo nivel Pampa de Isla, Villa Primero de mayo, Bajío, Francés, Plan 3.000, y redes de salud sur, este, centro y norte no fueron contratadas 93 enfermeras y 20 auxiliares, “poniendo en riesgo la atención, ya que los servicios de los turnos tarde y noche y los fines de semana quedarían sin personal”.

Patiño agregó que los no contratados en el primer y segundo nivel son los no afiliados a Fesirmes. “Prácticamente el 100% de nuestros afiliados fue contratado, con alguna que otra excepción por problemas de nombre, etc., pero el Gobierno Municipal asumió el compromiso de resolver. Existe un porcentaje de 8 a 9% que acudió a instancias como el Colegio Médico y Colegio de Enfermeros para que haga una mediación”, dijo.