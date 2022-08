La segunda planta de urea costará $us 1.295 millones; un 35% más que la primera

La segunda planta de amoniaco y urea, la nueva inversión más grande en la historia de Bolivia, demandará de un volumen de gas similar al 18% de la actual demanda nacional de gas y requerirá de una inversión estimada de $us 1.295 millones; un 35% más que la primera planta que costó $us 960 millones. El proyecto puede ser una oportunidad de mayores ingresos para el país, ante el término de los contratos de exportación con Brasil y Argentina, o un problema para el abastecimiento del mercado interno.

La primera Planta de Amoniaco y Urea, hasta ahora la mayor inversión histórica del país, fue concretada por la surcoreana Samsung Engineering Co. Ltda. con más de $us 960 millones. Inició operaciones en septiembre de 2017 con una capacidad de 2.100 toneladas por día y un consumo hasta de 50 MMm3/día de gas; es decir, 1,4 MMm3/día.

“Lo importante es que hagan un buen proyecto, que sea una planta que cumpla con los requisitos del diseño técnico, que no pare a cada rato, que no repitamos los errores que tenemos con la planta de Bulo Bulo , que la instalación sea hecha por una empresa con la eficiencia suficiente” para este tipo de proyectos, detalló a su vez José Padilla, ex secretario de Hidrocarburos de la Gobernación cruceña.

Guillermo Torres, también ex ministro del sector, cuestionó que se plantee el nuevo proyecto de urea en momentos en los que las reservas existentes de gas natural de Bolivia no permiten cumplir con los compromisos de exportación, por lo que una segunda planta pondría “en riesgo el abastecimiento del mercado interno a mediano y largo plazo”.

“Eso no puede hacerse. Un estudio de factibilidad a futuro tiene que tomar en cuenta los precios reales a los que vendería YPFB y las empresas de afuera al mercado, no a los precios actuales , porque la rentabilidad que genera en este momento la planta de urea debido a los altos precios son ingresos generados con gas subvencionado”, indicó.

Este estudio, indicó Ríos, debe hacerse con un precio de entre $us 350 y 450 la tonelada, porque los “espectaculares” precios que hay por la guerra ruso-ucraniana no siempre van a estar así.

“Creen que hay mayor mercado en el mundo, pero no se dan cuenta de que la escasez de fertilizantes es momentánea, hasta que acabe el conflicto en Ucrania. Luego, la oferta y la demanda van a equilibrar los mercados con la competencia de precios, y Bolivia no tiene posibilidades de competir por sus costos elevados de producción y transporte”, dijo Torres.

Tanto los dos ex ministros, como el ex vicepresidente de YPFB y el ex secretario de la Gobernación esperan que no se cometan los mismos “errores” que afectan al primer proyecto.