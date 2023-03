La selección cruza el mundo con la ilusión de un triunfo

Los 26 convocados son los arqueros Carlos Lampe (Bolívar), Rubén Cordano (Bolívar) y Guillermo Viscarra (The Strongest); los defensores Leonardo Zabala (Santos, Brasil), Carlos Roca (The Strongest), Marcelo Suárez (Wilstermann), Yomar Rocha (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Jairo Quinteros (Real Zaragoza de España), José Sagredo (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Bolívar) y Diego Medina (Always Ready); los mediocampistas Ursino (The Strongest), quien se sumará a Álvaro Quiroga (The Strongest), Miguel Terceros (Santos, Brasil), David Ribera (Royal Pari), Boris Céspedes (Servette, Suiza), Gabriel Villamil (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Danny Bejarano (Lamia FC, Grecia) y Jaime Arrascaita (The Strongest); y los delanteros.