La siembra contratada de maíz, va a salir cara

La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) ahora convertida en “contratante de empresas para la siembra”, anunció en mayo del presente año que iniciaba la siembra de maíz en los predios que le quitaron a Ostreicher en Guarayos y esperaba obtener 16.000 toneladas, de las casi 2 millones que necesita el país para no depender del contrabando de transgénicos, pero esa es otra historia. (Nos salvaron!!!)

Sentado en un tractor, y bien ensombrerado, el gerente de la estatal de alimentos, especialista en “agricultura, siembra, cosecha y lo que fuere, además, por supuesto de alimentos” (seguramente merced al cargo que le dieron sin mérito alguno), recién obtuvo su registro de abogado en mayo del año que corre, aunque eso está por verse, porque la revista Bloomberg Línea, comprobó que su nombre no aparecía en el registro público de abogacía cuando se investigó para la nota: Bolivia: La alimentación a cargo de un abogado sin registro que no sabe de agro https://www.bloomberglinea.com/2022/07/20/bolivia-la-alimentacion-a-cargo-de-un-abogado-sin-registro-que-no-sabe-de-agro/ publicada en julio reciente. La firma responsable de la nota es de Nathalie Iriarte. Conociendo a la periodista, puedo asegurar que ella sabe lo que escribió, pero, es un detalle, igual, vaya a saber uno qué tanto sabe de siembras extensivas el “reciente abogado”, cuando antes había sido concejal en Sica Sica un pueblo de la provincia Aroma en La Paz (poco más de 30.000 habitantes y con vocación ganadera y agricultura, pero no extensiva) que se fue a estudiar a La Paz, y fue parlamentario por el MAS y, hasta candidato a Gobernador de La Paz, pero la “alquimia” de Arce Catacora parece haberlo convertido con solo el nombramiento en el cargo en experto de tan delicado oficio. Da lo mismo, no es ni va a ser el único sin otro mérito que el mandato político que pase por una empresa pública; así es este país.

El hecho es que anunciaron “con tractor y sombrero” incluidos, repito, la siembra y aseguraron que la cosecha se preveía para octubre; viendo las fotografías que logramos obtener in situ, está claro que no va a ser una gran cosecha (adjuntamos las fotografías y el documento del “flamante abogado”, a los medios que publican este texto).

Pero… la palabrita que cambia todo, tenemos en nuestras manos Resoluciones Administrativas del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, de mayo y junio del 2022, referidos a la contratación de 2 empresas, una establecida en el Beni, Trinidad, de nombre Agrofarming Group S.R.L. ( no registra si es subsidiaria de Agrofarming S.L, Agricultura, Castellnou de Seana, Lleida 339, de España) y, otra que no parece guardar relación con la actividad, dado que es la empresa Construcción Tejeser, cochabambina, pero, si un abogado sin experiencia en alimentos y agricultura está en esto, por qué no contratar un constructor para que siembre maíz en Santa Cruz, provincia Guarayos.

Veamos parte de los contratos:

Se contrata, en mayo a Agrofarming por Bs 28.792.150.00 para que siembre maíz de buena calidad en 5.000 hectáreas, calidad: híbrido de alto rendimiento y no transgénico en la primera sección de la provincia del municipio San Ignacio de Velasco, departamento de Santa Cruz en la campaña de invierno.

En el caso de “Construcción Tejeser”, también se la contrata para la producción directa del grano de maíz en el Municipio Ascención de Guarayos del Departamento de Santa Cruz, por la suma de 4.4424.938.00 con el plazo de entrega de 170 días en “hasta 700 hectáreas”.

No se ha consignado en ninguno de los dos contratos un mínimo que justifique productividad o rendimiento; es decir que no se tienen expectativas mínimas y eso es lo menos que puede esperar quien contrata, porque, no es lo mismo una tonelada que 1 y media o 2 toneladas por hectárea, sobre todo si por lo que se ve, se está invirtiendo en Guarayos, por ejemplo como 908 dólares por cada hectárea, de lo que resulta que, para que el negocio se justifique en función de la inversión, se debe lograr un rendimiento mínimo de 2.9 toneladas para cubrir costos.

Hay otros detalles que deben ser respondidos por Emapa y por expertos, confieso que he recibido muchos datos desde que mostré, en forma de pregunta/denuncia, porqué se hace lo que se hace; la idea era que Emapa iba a comprar a los productores, luego, que iba a sembrar directamente y ahora resulta que contrata a empresas no oriundas del lugar, les financia la siembra, no establece mínimos de rendimiento y, uno debe preguntarse: ¿qué es para Emapa un buen rendimiento? En invierno, ¿cuánto es un buen rendimiento? O, ¿con que se muestre que se siembre es suficiente? Y se pregunta esto porque, en el caso de privados, grandes, medianos o pequeños, cada uno asume su riesgo y si pierde él se hace cargo, cosa que en el caso de los contratos se establece que: “Con relación a las expectativas de la producción y la productividad del grano de maíz, la empresa contratada para el servicio de producción del grano de maíz, deberá satisfacer las expectativas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos Emapa, aplicando una producción adecuada y de buen rendimiento en tonelada por hectárea” (Se lee en el acápite Producción y Productividad) pero no especifica cuáles son las expectativas del contratante, sobre todo si los hace sembrar en época no apta para tal tarea porque están a destiempo.

Estamos adjuntando los contratos y las fotografías logradas el 21 de julio de los campos como respaldo de lo que referimos; la intención es que Emapa o el ministro, que se empeña en asegurar que no hubo grano transgénico en los silos de Emapa cuando se ha visto muchos análisis realizados fuera de más de un centro de acopio que sí demuestra que hay maíz transgénico, pero, esto es así, “la verdad oficial” no empata con la verdad de la calle y las carreteras, de manera que es un debate sin sentido de parte de quien se empecina en no aprobar maíz genéticamente mejorado y transgénico simplemente porque se opone a la llegada de la modernidad, como hacen los países que nos rodean y, si uno no quiere, dos no pueden.