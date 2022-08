La Sole: “Siento que en 10 años puedo llegar a lograr mis mayores aspiraciones con la música”

Es una de las artistas latinoamericanas más carismáticas de las últimas décadas. La argentina Soledad Pastorutti está de regreso para actuar el 5 y 6 de agosto en el Festival Internacional de Vinos y Quesos. A días de volver a Bolivia, conversó con EL DEBER.



- ¿En tu Instagram hay una frase que dice “El camino es largo pero es nuestro…” ¿Cómo percibes actualmente el camino que has recorrido en más de 25 años de carrera artística?

Siento que es un camino largo que aún no llega a su fin. Lo siento mío porque me hago cargo de los aciertos y desaciertos de todos estos años. Empecé de muy pequeña a recorrerlo, tuve guías, deje que otros decidan por mí cuando era más chica y luego decidí por mí , me sentí libre de seguir mi intuición, mi corazón. A medida que pasan los años me hago dueña de cada tramo recorrido para disfrutarlo a mi manera.

- ¿Cómo lidiaste con los prejuicios de los que cuestionaron que ampliaras tu repertorio a otros géneros, además del folclore?

Con menos experiencia todo se hace más complejo, pero a medida que la vida transcurre me relajo y hago lo que me gusta. La música da muchas oportunidades y es mucho más abierta de lo que creemos . Y en este momento pienso que los prejuicios son parte de nuestras vidas y yo los padecí desde mis comienzos. No puedo cambiar eso, pero puedo simplemente hacer lo que me gusta y ser feliz con eso sin pensar en nada más .

- ¿Cuál consideras que fue el punto de quiebre de “La Sole” para caminar hacia una carrera internacional?

El punto de quiebre siento que fue cuando grabe mi cuarto disco Yo Si quiero a mi País en los estudios de Emilio Estefan con la producción de varios músicos reconocidos, como Kike Santander, Calandreli y Sebastian Krys.

- ¿Es verdad aquella historia que cuenta que en tu primer contrato con Sony estaba estipulado que si no vendías 5 mil discos ellos rescindían el acuerdo y que tu papá compró esos 5 mil discos?

Algo así. Mi papá compró esos primeros discos en la disquería que distribuía a todo el país con el fin de venderlos rápidamente en el interior del país donde ya me conocían. Buenos Aires en ese momento todavía era un sueño.

- Siempre fuiste una artista muy cercana a la gente, de mucho contacto con tu público ¿La pandemia te obligó a cambiar esa actitud?

La pandemia nos obligó a todos a tomar distancia, pero gracias a Dios ya no tenemos que vivir así. En esos días de encierro me las arreglé para ordenar muchos aspectos de mi trabajo que por estar siempre en movimiento no podía, hice varios streaming, terminé Parte de Mi, mi más reciente trabajo en el estudio de casa, me dediqué a componer con más frecuencia, a prepararme física y vocalmente para volver a girar con más fuerza. En fin, traté de seguir adelante con las herramientas que tenía en esa situación.

- ¿Cómo son tus espectáculos ahora?

Mis espectáculos son muy enérgicos. Con canciones que me permiten compartir con el público diferentes matices. Paso de la reflexión al baile gracias a la variedad de repertorio. Folclore, balada, cumbias, todos los ritmos populares forman parte de mi propuesta con el fin de compartir con el público un encuentro cercano y agradable.

- Hace poco dijiste que en 10 años piensas dejar de hacer giras y dedicarte a estar en tu casa ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?

Fue casi una expresión de deseo. Siento que en 10 años puedo llegar a lograr mis mayores aspiraciones con la música y entonces muy agradecida con ello puedo dedicarme más a descansar y disfrutar más tranquila. Trabajo desde muy chica sin parar y con los años el cuerpo va necesitando cambiar el ritmo.

- Actualmente participas del programa La Voz Argentina ¿Qué cosas y recuerdos te trae de tus inicios ver a esos participantes que quieren abrirse campo en el mundo de la música?

Me veo en muchos de ellos. En sus sueños, sus ansiedades, los miedos, la adrenalina del escenario, el respeto, en cómo disfrutan hacer lo que les gusta. Siempre les digo a mis participantes que lo nuestro es un trabajo constante, ni siquiera el ganador tiene el éxito asegurado, porque en esta profesión comenzamos todos los días.

- ¿Qué consejos les das a quiénes, pese a las dificultades insisten en su sueño de cantar?

Que el único ‘No’ que no debemos permitirnos es el propio. Hay que trabajar mucho y disfrutar de cada pedacito del camino… un camino largo, pero nuestro!!!

- ¿Hay alguna canción del folclore o de la música boliviana que te guste más o que te gustaría cantar?

Las que me gustan las he cantado ya y seguramente habrá muchas que aún no conozco. Seguiré descubriendo nuevas canciones para disfrutar y sentirme más cerca de ustedes. La música es infinita.

