La solución de Guarayos

No hay un tratamiento racional de explotación forestal, como el que fija límites para el derribo de árboles por hectárea, algo que tiene que ver con la conservación y con el cobro de impuestos.

Los guarayos no quieren que los inmigrantes se propongan crear zonas de exclusión, como el Chapare, por donde no está permitido circular y donde no se aplican las leyes del país.