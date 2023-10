La sonrisa (triunfante) de Mona Lisa

Como varias otras decisiones económicas, ésta depende de las expectativas. Por ejemplo, el precio de una casa hoy no sólo resulta de su ubicación, temperatura, tamaño, etc., sino de qué pasará a futuro con la casa y su entorno. Es decir, de qué tan atractiva será la zona en los años siguientes y las facilidades que tendrá alrededor como centros de abasto, educación, salud, etc.