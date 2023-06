La “tetra hélice” cruceña frente a la visión centralista

La respuesta tiene raíces de más de un siglo, desde la publicación del Memorándum de la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos (1904) -un proyecto con visión nacional-, y el posterior aparecimiento de otras instituciones, (mutuales, profesionales, cooperativas, empresariales, etc.).

Sin embargo, en los últimos años se ha implementado en el país un modelo, que en épocas de bonanza tuvo pocos efectos positivos, que, en la actualidad, llegó a su agotamiento y fracaso, aumentado y corregido por el autoritarismo, la corrupción y el resentimiento. Basta ver sus resultados, no necesitan explicación ni debate alguno.

Ambas visiones hoy se encuentran confrontadas. Son modelos de una Bolivia nueva que surge en el naciente frente a la otra Bolivia que languidece. Una es productiva y autonomista, la otra sólo es extractivista, burocrática y centralista. En este contexto, no queda más que un reencuentro nacional, cuyas conclusiones no sean iguales a lo que sucedió con el censo. No hay otra salida. O sobrevivimos todos los bolivianos o nos hundimos juntos.