La tiranía de los pocos y el silencio de todos

Más allá de que la mayoría de las demandas se relacionaba con temas partidarios, ajenos a cualquier interés de la población, resultaba paradójico que los protagonistas de estos graves atentados a los derechos ciudadanos, eran grupos minúsculos que en algunos puntos no sobrepasaban las 30 personas, y cuya intervención se limitaba a colocar piedras y escombros en algunos puntos estratégicos de las carreteras. De hecho, durante el conflicto iniciado la pasada semana, en los 20 puntos de bloqueos que instalaron, los movilizados no superaban, en total, los 2.000 individuos, pero dañaban directa o indirectamente a 8 millones de personas de 5 departamentos, y generaban perjuicios irreparables por más de 100 millones de $us por día.