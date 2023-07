La transformación en la educación

Los intereses de la universidad deben apuntar a la realización de los estudiantes y docentes, lograr que de esta amalgama surja una visión transformadora proyectada a los tiempos venideros y por tanto disruptiva; en tal virtud, es necesario contagiarlos del espíritu de innovación que gobierna ahora nuestras relaciones profesionales y académicas y prepararlos para un mundo todos los días cambiante y que ofrece desafíos que todavía no podemos imaginar.

La transformación educativa puede ser impulsada por diversos factores, como los avances tecnológicos, los cambios en la economía y el mercado laboral, las necesidades de la sociedad y la demanda de habilidades y conocimientos específicos. El objetivo de ella es mejorar la calidad de la educación y preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos y oportunidades del mundo actual y futuro, que se mire al frente y no por el espejo retrovisor que nos da la sensación de estar acorde a las circunstancias, pero la realidad es que nos va rezagando gradualmente.

Algunas universidades en el mundo han tomado como punta de lanza la innovación como herramienta poderosa para transformar la educación en un mundo en constante cambio, la educación debe evolucionar para satisfacer las necesidades de los estudiantes y prepararlos para un futuro incierto. La innovación en la educación puede tomar muchas formas, desde el uso de nuevas tecnologías hasta el diseño de nuevos enfoques pedagógicos para así enfrentarse a los constantes desafíos que nos propone nuestra realidad, ya que tenemos que estar abiertos a lo que va a suceder en poco tiempo, pero por no existir o hacerlo de forma incipiente no le prestamos atención, es el caso de la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada, la gamificación pueden hacer que el aprendizaje sea más interactivo y atractivo para los estudiantes y prepararlos inclusive para un entorno que aún no existe.