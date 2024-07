La trayectoria de la maestra Nancy Bozo: diagnosticar los talentos

Claudia Vaca



Nancy Bozo, educadora, escritora, comunicadora y psicoterapeuta, ha dedicado su vida a transformar la educación y el desarrollo humano en Bolivia. Con más de 40 años de trabajo en diversos entornos socioeconómicos y socioculturales, su impacto ha sido significativo y duradero en muchas vidas.

Tuve el honor de ser su estudiante de filosofía y psicología en la secundaria, con ella escribí a mano, mi primera tesina, como ejercicio al pensamiento crítico, en aquella época había que escribir una tesina a mano y luego transcribirla, ya sea al computador o en la máquina de clases de dactilografía, yo hice de todo un poco, sorteando los recursos que prestaba el instituto o la casa de mi tía Chuly.

Escribir la tesina era parte de la formación del bachillerato, no regalaban el título, había que equivocarse, cometer errores, aceptar las correcciones, entregar avances, leer un montón. En mi caso y el de mi hermana Daniela, que hizo el mismo proceso, íbamos a la biblioteca, recuerdo que la municipal de la Villa primero de mayo o a la Municipal de la Plaza del estudiante siempre estaban disponibles para consultas en sala, con la buena guía de sus bibliotecarios. Un par de veces también me atendieron en la Biblioteca de la universidad Nur, con mi cédula de identidad me prestaban libros.

Este trabajo y este estímulo al pensamiento crítico, desde los 15, 16, 17 años, inculcado por la profesora Nancy Bozo, abrió un camino hermoso en mi vida, en investigaciones por los derechos educativos y culturales, en la literatura. Un camino que recorro todavía, y comparto con ella. Al igual que mi hermana, la abogada Daniela Suárez Vaca, quien también fue su estudiante, y escribió una tesina que impactó su vocación, por ello, Daniela decidió dedicarse a la lucha por los derechos de la niñez y adolescencia, hasta ahora. Nancy Bozo cultivó a muchos jóvenes y niños en la investigación, el desarrollo de habilidades reflexivas, literacidad crítica y creativa, esenciales en cualquier época de la historia humana.

Desde la revista Enlace Educativo y el proyecto PEC (Psicología, Educación y Comunicación) abrió espacios de debate, diálogo, desarrollo del pensamiento, para que las tesinas se divulguen y sobre todo para fortalecer e ir más allá de la escuela o instituto.

Recuerdo, en aquellos años, mi tesina (la cual tengo en mi disco externo todavía guardada) fue sobre las relaciones de poder entre las economías de subsistencia de las familias y el rendimiento educativo del estudiantado; dado que yo misma experimentaba esta realidad, junto con varios amigos y amigas del barrio y de otros pueblos, quise analizar con ojo crítico, perspectiva marxista, que es indispensable para entrarse en este tema, y no hay que ser de algún partido político para leer las obras de este autor. En aquel entonces, me interesaba comprender mejor la propia estructura política, económica y cultural en la cual sobrevivíamos, para saber cómo transformarla (el idealismo siempre haciéndome trampas), terminé leyendo a Adam Smith, para ir más lejos de Marx, fue un buen ejercicio de ciudadanía y juventud.

A la larga entendí que lo que en realidad me importa, hasta ahora es desentrañar las narrativas que subyacen a estas estructuras de poder económico y político, para ello es fundamental aprender a narrarnos, para no darles a otros el poder de narrar nuestro camino. El poder político real está en narrarnos desde nuestra propia ética política y perspectiva sociocultural o socioeconómica, eso exige lectura, escritura, y mucha conciencia de que somos, lo que Aristóteles señaló: “animales políticos”. Repito: no hace falta ser de un partido o izquierda, derecha, etc. para tener conciencia de la polis, es decir, de que vivimos entre leyes, costumbres, ethos, tengamos o no conciencia política.

Uno de los proyectos más destacados de la maestra Nancy Bozo, es el Proyecto PEC (Psicología, Educación y Comunicación) y su labor a través de la revista Enlace Educativo, una publicación en educación, psicoterapia, pensamiento crítico y cultura, fue fundado con la visión de democratizar el acceso a la educación, al desarrollo del pensamiento crítico, las habilidades de investigación para la transformación y desarrollo humano, las terapias entregadas por la misma maestra Nancy, etc. todo ello ha proporcionado soporte a familias, jóvenes y niños de diversas realidades.

Nancy Bozo, con su enfoque inclusivo y multidisciplinario, desde los años noventa, dos mil, hasta ahora trabaja incansablemente para ofrecer orientación vocacional, apoyo psicológico y terapias que salvan vidas en momentos de crisis existencial. A través de PEC, Bozo ha llegado a innumerables pueblos, barrios, colegios públicos y privados e institutos, llevando consigo herramientas prácticas para el desarrollo personal y profesional.

Su enfoque se basa en la creencia de que cada individuo tiene el potencial para superar sus desafíos y alcanzar sus metas con el apoyo adecuado, con un temprano diagnóstico de talentos. En vez de diagnosticar los problemas, ella diagnosticaba los talentos, el fuerte de cada estudiante, paciente, familia, ahí está su aporte, hasta ahora. Su dedicación a la educación y el desarrollo humano ha transformado realidades, brindándonos las herramientas necesarias para enfrentar nuestros desafíos y alcanzar nuestros objetivos.

Una de las mayores satisfacciones de Bozo es ver cómo muchos de los jóvenes que hemos sido beneficiarios de sus programas ahora forman parte del equipo de PEC. Entre ellos se encuentran Daniela Suárez, Mittzy Rivero, Claudia Villa de Lora y Alain Rivero y mi persona. Entre todos continuamos el legado de la maestra Nancy Bozo, tanto en PEC como cada uno en su desarrollo profesional, desde distintas latitudes del mundo.

El equipo de PEC sigue comprometido con la misión de acompañar el desarrollo humano; a través de sus esfuerzos continuos, buscan ampliar su alcance y profundizar su impacto en la sociedad boliviana, con sede en Santa Cruz de la Sierra. Con un enfoque en la inclusión y el acceso equitativo a los recursos educativos y terapéuticos, PEC y Nancy Bozo, siguen haciendo una diferencia en las vidas de las personas que más lo necesitan, contra viento y marea, desde hace más de 40 años.