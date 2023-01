La tregua de Putin

Putin tiene problemas parecidos a los del desquiciado boliviano, pues sus militares están luchando de muy mala gana, o directamente están desertando y no obedecen las órdenes de sus superiores. No exigen a sus jefes órdenes firmadas, como ocurre en Bolivia, pero quisieran entender para qué están luchando.

Invasores que no midieron a sus rivales. Putin no sabía que Ucrania no se rinde y el desquiciado boliviano no sospechaba que Santa Cruz es Bolivia, que no se cansa ni se rinde, como lo mostró en 2019.