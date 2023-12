La triste endemia de ignorancia que vivimos

Esta prueba se hace desde 1990 con el apoyo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Su objetivo ha sido medir la “calidad” de la educación, porque la cantidad no nos dice qué tan bien aprovechan los alumnos los conocimientos y experiencias impartidas en el aula. Su fin no declarado es medir las habilidades de pensamiento crítico, indispensables en esta época.

En nuestro país se tomó la (desacertada) medida de clausurar el año escolar. En lo particular no me parece que fue pertinente porque fue rendirse en medio de la batalla y demostró que el sistema educativo tiene baja adaptabilidad y casi nula resiliencia.

Desafortunadamente, no conocemos qué efecto tuvo en la calidad de educación. Es más, no conocemos con algún grado de certeza cómo está la educación. Como país hemos optado por no usar herramientas uniformes y comparables para la medición. Nos gusta compararnos en términos de PIB, pero no de calidad educativa.