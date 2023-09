La última palabra sobre la reelección la tuvo el soberano

Sobre las diferentes declaraciones autoridades del Órgano ejecutivo y del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la reelección, los magistrados no tienen que resolver nada porque la Constitución señala de manera clara que una autoridad solo puede ser reelecta por una sola vez y nada más.​

Evo Morales ni García Linera no pueden ser nuevamente candidatos a los mismos cargos, el artículo que les limita por dos referendos fue aprobado por el pueblo soberano el límite. De ahí qué no pueden ser candidatos, porque no se trata de la reelección a un mandato se trata de la reelección así de simple. No dice bajo la Constitución de 2009 como señalaba la anterior: “Ninguno de ellos podrá ser reelegido sino pasados cuatro años de la terminación de su mandato constitucional” (CPE 1967).

El espíritu Constituyente sostuvo que todas las autoridades electas deben simplemente ser reelectas por dos veces, - es decir una segunda elección de alguien para igual puesto y nada más -y esto considerando solo lo que implica los órganos ejecutivos y los legislativos; pues en relación a las otras autoridades es mucho más estricta, ejemplo de ellos los magistrados no pueden ser reelectos para el mismo cargo, y menos aún las autoridades de control, defensa del Estado y la sociedad, quienes no pueden ser designados dos veces en el mismo cargo. (Contralor, Defensor del Pueblo, Procurador y Fiscal General)

Pero si de nuevo, violando la Constitución, la Asamblea Legislativa Plurinacional con una ley, si de nuevo el Tribunal Constitucional Plurinacional con sus resoluciones (sería por tercera vez que lo haría, ver Declaración Constitucional 03/2013 de 25 de abril y Sentencia Constitucional Plurinacional 84/2016) y el Tribunal Supremo Electoral admitiendo la candidatura de Evo, ello no implica, que la Constitución le esté permitiendo ser candidato para ser reelecto sino que sería el aparato de político a través de la manipulación de todos los órganos estarían nuevamente convalidando que Morales y García puedan candidatear de nuevo a las elecciones.

Si el Tribunal Constitucional Plurinacional, ya pasó por la voluntad del soberano de 2009 y del 21 F de 2016, al igual que la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral, ¿qué podemos esperar?

En resumen, la Constitución no permite la reelección y no necesitamos que un Tribunal Constitucional Plurinacional politizado, se pronuncie sobre ello, es para mí la Asamblea Legislativa Plurinacional que debe en la convocatoria para las elecciones generales de 2025 acatar el mandato de la Constitución, ratificada por el pueblo, por su voluntad soberana, que autoridades que cumplieron ya su segundo mandato, no pueden ser candidatos y por ende reelectos de manera indefinida.