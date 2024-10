La URGENTE complementariedad

Santa Cruz honró los 214 años de su grito libertario y lo hizo con el orgullo de quien va logrando los objetivos propuestos en un camino no libre de dificultades. En el hecho festivo de cada año, la Feria EXPOCRUZ es posiblemente el acontecimiento de mayor orgullo de toda la ciudadanía cruceña, y a pesar de ello, no recibió el acompañamiento de las autoridades nacionales. Como si fuese un hecho irrelevante, no merecedor de constituirse en una plataforma nacional desde la cual dejar unas miradas opinativas a los bolivianos del país entero y de la región en particular. La presidencia del Estado se mantuvo al margen de la mayor cita económica, empresarial y productiva del país, tampoco aparecieron otras comisiones de parte del poder central, la vicepresidencia del Estado estuvo, por supuesto, también ausente de los eventos del homenaje.