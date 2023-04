La vacunación a los niños se impulsa desde puntos fijos, brigadas y centros escolares

Manifiesta que por alguna razón cuando acudió al centro no pudo concretar la vacunación y después dejó pasar el tiempo y ahora su hija tiene cinco años y cuatro meses. “Quería que me le coloquen la que protege del coqueluche y me dicen que debí traerla hasta un día antes que cumpla los cinco años. La verdad es que durante la pandemia hubo muchos inconvenientes, pero después no tomé en cuenta el tiempo que había pasado”, dijo.



La campaña

La secretaria de Salud, Adriana Amelunge, indicó que están impulsando la vacunación a los niños para protegerlo de diferentes tipos de enfermedades, entre ellas la tuberculosis, sarampión, rubéola, difteria, neumonía, meningitis y diarreas, entre otras, que algunas son potencialmente mortales. “Por eso la campaña de protección y es una responsabilidad de los padres de familia llevar a sus niños a los centros de salud donde disponemos de vacunas o abrir las puertas de su casa a nuestras brigadas que están yendo casa por casa”, recalcó.