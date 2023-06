La venganza contra Jeanine Áñez

Si alguien ha padecido del odio y de la venganza del MAS, esa ha sido la expresidente de Bolivia, Jeanine Áñez. Jeanine Áñez ha sido la némesis de Evo Morales; el objeto de su iracundia, de la revancha más anhelada. Y todo porque a Evo Morales no le entró en la cabeza (ni le entra hasta hoy) que una joven política beniana se iba a sentar en el lugar que él creía propio, aunque siempre prefirió estar en el asiento de un helicóptero que en el sillón presidencial.

Lo que sucede es que Evo Morales no entendió lo que sucedió en octubre y noviembre del 2019. Quedó confundido después de la elección. Pensó que era cosa de “meterle nomás”, cuando el país estaba movilizado por la ira ante la trampa que había montado. Él, Morales, sabía que había hecho un fraude sucio en las elecciones presidenciales, al extremo que, siendo descubierto, pensó enmendarlo recurriendo a toda evasiva, toda excusa, a toda humillación, para salvar su cargo y su pellejo. Pero ya era tarde, nadie le creyó. Sabía –y lo sabe– que no existió golpe alguno, que no se produjo ni un solo tiro mientras sucedían las protestas cuando él estuvo en el poder, porque el cuento del golpe lo inventaron los masistas después de que Jeanine Áñez asumiera el mando, para posesionarlo nuevamente en el ámbito político y limpiarle la cara después de su vergonzosa renuncia y fuga a México.