La verdad se abre paso (sobre el informe de HRW)

Human Rights Watch nos recuerda, además: “El presidente Arce no ha cumplido su promesa de reformar la justicia para garantizar su independencia de la política”. En cuanto a las Elecciones Judiciales que finalmente no se realizaron por maniobras del Gobierno de Luis Arce y por intereses de algunos malos magistrados que han prevaricado y se han autoprrogado, el informe aclara: “La Constitución no prevé nombramientos temporales ni la prórroga de los mandatos en caso de que las elecciones no se celebren oportunamente”. Tal como ya señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su visita al país, en marzo de 2023, el sistema judicial de Bolivia ha sido históricamente instrumentalizado “dependiendo de los intereses del poder político en turno”.