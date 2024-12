La verdad ya no es atractiva. Sólo las llamaradas solares

La tendencia es cada vez más fuerte e intensa. La verdad no atrae, no convence, no enamora. Y tampoco es que la mentira se haya puesto de moda. Desde los inicios de la humanidad, hemos virado entre la verdad y las mentiras. Desde los relatos de los hechos – que creíamos ajustarnos de la manera más ortodoxa - hasta las fábulas y los mitos. Jamás hemos perseguido la pura verdad. Y siempre nos fascinó aquello que suena increíble, fuera de lugar, que es grandilocuente. Jamás la verdad plana, simplona.