¡La vida y la muerte en dos ruedas!

El origen de las motocicletas data de 1867-69, americanos e ingleses compiten por incorporar un motor a las bicicletas para obtener mayor desplazamiento, ‘más rápidas’ se volvieron muy populares. En EEUU, las ‘Indian’ y sus rivales ‘Harley Davison’ generaron el disparador para su comercialización, que fue calificado por los fabricantes de automóviles como ¡Motos Asesinas! (título pensado para este articulo), pero en mi condición de estudiante de leyes, no debo incurrir en ese error, puesto que, la tipología de los delitos es atribuida a la persona, consecuentemente, una moto no podría convertirse en sujeto pasivo de un hecho (autor) muy diferente, es que, sea considerado el medio para cometer un ilícito.

Los conductores de vehículos, salieron tarde al trabajo o a dejar a tus hijos al colegio, pisan el acelerador, no respetan el semáforo, no tienen consideración con el peatón, y si el vehículo que conducen es de alta gama, eso no les da derecho de infringir la norma de tránsito y no respetar el paso que tienen otros motorizados y sobre todo el ciudadano de a pie ¡vivimos a las carreras!

Si se conduce infringiendo las normas de Tránsito y se provoca un hecho en el que fallece una persona y estas sobrio (sin alcohol o sustancia alucinógena) no se aplica la detención preventiva por el ‘quantum de la pena’ Art. 261 Código Penal (1 a 3 años de reclusión). El Ministerio Publico, debería considerar que si el conductor provoca el deceso o lesiones gravísimas por exceder los límites de velocidad, no sería un accidente, porque el protagonista, no está considerando el cumplimiento de la norma y actúa sin considerar el respeto a la vida e integridad de sus congéneres, porque si, se acelera a 60 km., en zonas de 40kmxh, es muy probable que choques, atropelles y matar a alguien “puede que no eso no ocurra” pero existe una alta probabilidad que se produzca el hecho “aun así se acelera” entonces, estaríamos ante la presencia de un ‘dolo eventual’ que debe ser tomado en cuenta, para la aplicación de una sanción, para aquellas conductas que generan un riesgo y peligro latente para la sociedad en su conjunto.