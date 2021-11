La vocal Ruiz del TSE afirma que un caso contra el MAS está en etapa de investigación

Escucha esta nota aquí

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Angélica Ruiz, reveló ayer que aún está pendiente de resolución y bajo “investigación” un caso que fue planteado contra el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

Al ser consultada sobre las observaciones que planteó el lunes la exvocal Rosario Baptista, la autoridad electoral señaló que las denuncias planteadas contra el MAS, cuyo alcance y naturaleza no precisó, fueron derivadas al área de fiscalización del TSE.

“Ella (la exvocal Baptista) también coordinaba el área de fiscalización y fue una decisión de sala plena, mandar (el caso) al área de fiscalización para que se haga una investigación previa. En esa etapa nos encontramos y una vez que esta retorne a la sala plena se analiza”, dijo Ruiz a EL DEBER.

La autoridad señaló que el TSE aplicó, “en todas las denuncias”, el artículo 56 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, que está vigente, subrayó, “hasta que no se demuestre su inconstitucionalidad”. Anticipó que en estos casos se deben analizar “las causales de pérdida de personería jurídica que establece la Ley 1096”.

Los artículos 56 y 58 de esta norma establecen una serie de causas para la pérdidas y cancelación de la personería jurídica, entre ellas, la no remisión de estados financieros o haber incurrido en discriminación o vulneraciones a las restricciones de financiamiento.

“Un tribunal resuelve los casos sometidos a su conocimiento, no los oculta, no elige qué juzgar y qué no. Es su obligación procesar todo”, escribió Baptista, tras precisar que el MAS pudo vulnerar su estatuto de 2012 e incurrir en el uso de bienes del Estado.

El tribunal disciplinario del TSE tiene previsto analizar el caso de Baptista este miércoles.