Sonó fuerte y clara la voz de los empresarios cruceños en los discursos de posesión del presidente de la Cámara de Industria y Comercio, la de mayor relevancia a escala nacional. El mensaje deja trazada una ruta y una mano extendida al Gobierno nacional para la recuperación del país, siempre que el diálogo respete las posiciones y sea entre iguales. La primera conclusión deja claro que el modelo económico social y productivo del Gobierno nacional no ha sabido adaptarse a la realidad actual; la segunda mirada contundente señala que la política ha matado la gestión; la tercera dice que los empresarios están listos para seguir aportando a que el país no vaya al abismo y la cuarta, más para los radicales que no creen en la posibilidad de acuerdo, que dialogar no significa rendirse, pactar ni capitular.