La voz del cabildo nacional

Cívicos y plataformas ciudadanas convocaron a miles de bolivianos en esta protesta, que no pudo ser frenada a pesar de las amenazas y agresiones de parte de grupos de choque del oficialismo en algunas regiones. La voz de una parte importante de Bolivia se hizo escuchar aprobando las preguntas de estos cabildos. Es esa voz la que el Gobierno nacional no quiere escuchar cuando el primer mandatario dice que “la derecha quiere levantar cabeza” y proclama que solo él y sus afines tienen autoridad para hablar de democracia.

La democracia es un sistema de Gobierno que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y fiscalizar a sus gobernantes. Si bien es cierto que el primer mandatario ganó las elecciones de 2020 con amplia mayoría, esto no da carta blanca para ignorar a los bolivianos que no votaron por él o a los que –decepcionados- ven rasgos de autoritarismo en el Gobierno con los que no están de acuerdo. La protesta es un derecho, pero en Bolivia se la criminaliza y descalifica etiquetándola de “derechista” o “golpista”.