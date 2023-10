Laboratorio estatal, crónica de un fracaso anunciado

Con sonrisas y maquetas el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) presentó una nueva empresa estatal, cuyas características anuncian que no solamente será otro fracaso, sino el más absurdo de los errores. El D. S. 5040 crea la Empresa Pública Productiva Laboratorio Industria Farmacéutica Boliviana (LIFAB) para producir medicamentos de “base química, natural y tradicional”.

La industria farmacéutica es compleja, necesita expertos no buscapegas. Es delicada porque juega con la salud de la población. No es lo mismo crear puestos para ignorantes en la cancillería que conseguir titulados que trabajan en delicadas investigaciones y pruebas. No será posible hacer farras como ocurre en los ministerios.