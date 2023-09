Lamentable espectáculo en el Legislativo

Hay nuevas formas de gestar golpes de Estado según el presidente, Luis Arce Catacora. Sin ser muy explícito dejó ver que hay conspiraciones que se inician en los congresos legislativos o en la justicia para atentar contra la democracia. La llamativa afirmación del primer mandatario no hace más que ubicarnos en el corazón de la plaza Murillo, en el edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde hace semanas que no se sesiona y donde hay huelga de hambre y congresistas tapiados en demanda de una ley, mientras los otros observan, pero no ceden. Estamos hablando de los dos bandos masistas.