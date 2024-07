Lamentables gobernantes

Anna Maria Barbery



Efectivamente hay más dudas que verdades. Hay más engaño que realidad. Hay más chacota que miedo y seriedad. Uno siente vergüenza e incredulidad a la vez, pensando que no puede haber este nivel de gente afuera en las puertas del Palacio Quemado enfrentándose, uno como presidente de Bolivia, y, el otro comandante general del Ejercito de Bolivia. Y como en un ring de match haciendo un "show" de fuerzas el gobernante máximo, gritando, ordenando desafiantemente cara a cara al comandante, quién masticaba rápido chicle o coca y modulando su boca como si estuviera pegado sin poder hablar, y, como en una caricatura de revista cómica, fueron minutos interminables, mirándolos en la tele a los dos hombres más poderosos y representativos de la República de Bolivia, pensé ¿que pasa? ¿que locura es esta?

Increíblemente, concluí que habíamos sido testigos de un "golpe militar" en la Plaza Murillo el 26 de junio de 2024, con ciudadanos cercados de tanquetas, uniformados armados, gases lacrimógenos, granadas, cartuchos, gente corriendo y sonidos de disparos de balas. Se vio también antes del capítulo de arriba, cómo un blindado o tanque se arremetió para derrumbar la Puerta del Palacio Quemado, retrocedió pronto y baja el comandante solo para entrar a paso firme a Palacio, de repente se abren las puertas enormes y pesadas y no entra Zúñiga sino sale Arce rodeado y se acerca cara a cara al comandante Zúñiga, y, ahí comienza como en un "sketch teatral" el enfrentamiento y vayamos a saber si fue practicado, charlado o al final sí hubieron espontaneidades engañosas de parte de ambos, empeorando una obra de teatro que salió fuera de control como un drama mal concebido. Y al final tenemos que preguntarnos, ¿Dios mío a que llegamos y en que manos estamos?

Esta obra teatral tiene muchos episodios, pero puntualizaré sólo estos. El mismo día miércoles 26 de junio, después de lo sucedido en Plaza Murillo en la mañana, se ve como en la tarde, los del Gobierno detenien al comandante Zúñiga, acusado de un golpe militar contra el Gobierno del MAS y el presidente Arce. Al entrar a la movilidad a empujones, Zúñiga declara a los periodistas una bomba jamás imaginada, dice, el presidente Arce me convocó al Colegio La Salle el domingo y ahí me dijo que la situación está muy jodida y que me prepare para una semana muy difícil. Hay que preparar algo para levantar mi popularidad, dijo Arce. Sacamos blindados dice Zúñiga a Arce y Arce le dice, Sí.

Entonces, en ese momento, la ciudadanía determina que todo este "levantamiento armado" pudo haber sido un "autogolpe" y que el presidente Arce había orquestado todo un montaje vergonzoso para no tener que dimitir o acortar su mandato por la enorme crisis económica, política y social que azota al país.

Hoy, el país sigue en una incertidumbre total faltando mucho por investigar y verificar. Pero aparentemente, la reunión entre presidente Arce y Zúñiga Sí se llevó a cabo el día domingo en el coliseo del colegio. Y si efectivamente esto fue cierto, aun no se sabe si Zúñiga quiso crear una cortina de humo para sus planes golpistas o si efectivamente fue convocado por Arce para que él mismo confabule el "autogolpe" para fortalecer su mandato.

Entre toda esta tragicomedia, el mismo 26 de junio, los medios lo entrevistan al presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) y dice, me siento con una profunda vergüenza, triste que esté pasando esto en mi país, indignado por tanta irresponsabilidad. Hemos tocado fondo como sistema, como país. Después que Bolivia haya luchado tanto para conquistar la democracia, un desastre que haya llegado a la desinstitucionalización. Queda mirar a futuro a través de una unidad nacional que el país necesita urgentemente. Sentí orgullo al escucharlo, algo que no había sentido hace años.

Se hace más que imprescindible, más bien urgente que la oposición mida el compromiso real de éste gobierno para realizar las siguientes elecciones 2025, bajo las condiciones exigidas por la mayoría de los ciudadanos: transparentes, libres y "democráticas" valores que éste gobierno pregona tener y ser, especialmente ahora, después de ésta farsa de levantamiento militar.

Es el momento de trabajar representando nuestros ideales e intereses. Será clave presentarse en el Encuentro Multipartidario para definir el proceso electoral en Bolivia el 10 de julio. Asumiendo, que los motivos del montaje y peliculón de Arce fueron evitar dimitir, aumentar su popularidad, pero además, postergar las elecciones generales, judiciales y eliminar las primarias abiertas.

Se torna crítico asegurar unas primarias abiertas para que la ciudadanía tenga opciones a elegir candidatos procurando llegar a una opción única. Tristemente, debido a este último fiasco, Bolivia aumentó su riesgo de país como el más alto de América Latina, después de Venezuela y ahora está en alerta roja y esto indudablemente afectan préstamos e inversiones al país, según Bloomberg.

Es crucial para eliminar las incertidumbres electorales confirmar las intenciones reales de este gobierno.