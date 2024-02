Larach: “Tengo una relación fluida con Aguilera y más distante con el alcalde Fernández”

Porque en el año 2022, en el primer semestre, había 98% de avance según la Ministra de la época y eso estaba garantizado para noviembre de ese año. Pero, con 98% de avance, lo suspendieron, lo postergaron. Entonces para mi es “supuestamente”, yo personalmente soy censista voluntario, ya me inscribí, pero hasta que no esté con mi boleta tomando las preguntas o censando a la gente, no le creeré. Si supuestamente está la plata, si supuestamente están las boletas, si supuestamente todo está, estamos fallando. Necesitamos que los ciudadanos se inscriban como censistas voluntarios. Necesitamos tener los recursos humanos suficientes para censar a la gente, si no queremos que nos estafen los cuenten mal. Evitemos que nos engañen en lo que sea, pongámonos la camiseta.