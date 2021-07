Las 7 señales que revelan que tuviste Covid-19 y no te enteraste

Escucha esta nota aquí

Yessenia no se explicaba por qué, desde hace algún tiempo, le persigue una molesta tos seca que hasta el año pasado no tenía. El problema se acentúa cuando hace frío o cada vez que consume algo frío. Al principio le costaba reconocer que se trata de un efecto retardado del covid-19 porque nunca había enfermado hasta caer en cama, como suele suceder con otros contagiados, aunque haciendo memoria recuerda que a inicios de este año toda su familia enfermó y ella fue la encargada de cuidarlos y de administrarles los medicamentos. “Pensé que quedé ilesa, pero ahora veo que no”, dice.

Malena tiene una tos similar y lo que más le preocupó fue el rechazo repentino a los olores fuertes, a las comidas condimentadas y a algunos alimentos, como la carne y el café. “He dejado de tomar café porque lo siento como a remedio. Tampoco puedo tolerar los perfumes dulces,” cuenta.

Cuando comenzó a percibir esas señales, Malena acudió al médico pensando que estaba empezando a enfermar de coronavirus, quien le pidió una prueba de antígeno nasal, a la que dio negativo. Para indagar más, el médico le ordenó una prueba de sangre y grande su sorpresa cuando los resultados del test de Elisa mostraron que ya tenía anticuerpos contra el coronavirus, es decir, que ya lo había vencido.

“Lo más curioso es que no sé cuándo me contagié, nunca tuve síntomas. En mi trabajo varios se enfermaron y probablemente ahí me haya contagiado, pero la verdad no sé”, señala la joven que es contadora.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas del covid-19 más comunes son fiebre, tos seca y cansancio. Algunos pacientes también pueden presentar dolores corporales, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del olfato y gusto, y erupciones cutáneas.

Otros, sin embargo, no presentan síntomas y son los llamados asintomáticos. Un 30% de estos, según las investigaciones, puede padecer una cronicidad, que se manifiesta en síntomas tardíos.

Las autoridades del Servicio Departamental de Salud (Sedes) han venido insistiendo en que la gente debe acudir al centro de salud más cercano si presenta alguna molestia para recibir la orientación necesaria. El médico Patricio Gutiérrez coincide y pide no pasar por alto la tos persistente ni el dolor de espalda, así no haya tenido síntomas febriles.

A continuación te mostramos algunos síntomas que pueden significar que has estado expuesto al coronavirus sin haberte dado cuenta:

1. TOS SECA

Se trata de uno de los síntomas más reconocibles, pero hay que ser preciso para diferenciarlo de una tos típica. La tos generalmente es diferente a la de un fumador, y es persistente. La mayoría de las veces durará al menos medio día y luego desaparece. La tos es uno de los síntomas más habituales del coronavirus, junto con la fiebre y el cansancio, aunque no siempre aparece en el momento de la infección, sino como un efecto retardado del coronavirus.

2. ALTERACIÓN DEL GUSTO Y EL OLFATO

La Asociación Británica de Otorrinolaringología advirtió sobre las alteraciones en el olfato y el gusto como otras de las señales que pueden indicar que tuviste covid-19. Las explicaciones científicas señalan que el virus mata las células de la nariz y la garganta. Y esa condición se puede extender incluso meses después de contagiarse.

3. PÉRDIDA DEL CABELLO

La pérdida progresiva de cabello cuando no hay otra causa externa suele ser otra señal de que tuviste coronavirus.

4. LAGUNAS MENTALES

Expertos también advierten sobre lagunas mentales, es decir, desorientación, confusión o dificultad para concentrarse, que aparecen meses después de contraer el virus. Según un estudio, desarrollado por investigadores de la Universidad de Washington, un 13% de los asintomáticos tiene este problema. Hay quienes también tienen dolor de cabeza.

5. CANSANCIO

El covid-19 afecta directamente a los pulmones, por lo que en caso de ser asintomático puedes presentar dificultad para respirar y cansancio. Lo notas principalmente cuando subes escaleras o haces ejercicio.

6. DOLOR DE ESTÓMAGO

El dolor de estómago es una alerta. Hay personas que tienen diarrea por tiempo prolongado, que cuando ingieren alimentos de inmediato sienten la necesidad de ir al baño.

7. DOLOR DE PECHO Y ESPALDA



Otro signo es dolor opresivo en el pecho que se puede sentir más en la noche que durante el día. Esto puede ir acompañado de una sensación de respiración agitada y palpitaciones del corazón. El dolor de espalda sin causa aparente también puede ser una señal tardía del coronavirus asintomático.

