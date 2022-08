Las armas y la mujer

La mujer va conquistando progresivamente sus espacios invadidos arbitrariamente por la propia humanidad y lo hace con pasión, acción que debe entenderse en su sentido psicológico como esa disposición de la vida afectiva y apetitiva de justicia para reaccionar intensamente y eliminar las agresiones físicas, psicológicas y sexuales cuando los hombres no entienden que no es no y callar es también no.