‘Las cartas que me habitan’

El crítico de arte Javier Méndez señala: “Que en 300 años algunas paredes pueden empezar a filtrar los secretos que contuvieron. Palabras, sufrimiento, cartas. Verá que Mary Monje abrió las puertas narrativas de esta historia y desmontó los sentimientos atrapados entre el barro de las paredes. Notará que del aljibe central del corazón salieron las cuatro historias cardinales de mujeres que vivieron la Guerra del Chaco desde la desesperante lejanía, huérfana de novedades desde el frente. Sentirá que la guerra no solo mata a los hombres de la familia, sino los sueños personalísimos de estos cuatro seres. Una silenció su sueño de estudiar música y otra vio alejarse al amor de su vida, por ejemplo. Verá que el personaje indiscreto es la casa. No es parte de la puesta en escena, sino un personaje más de la obra. Verá que, si se la pierde se sentirá deshabitado”. Así que no deje de verla en las próximas funciones fuera del festival.