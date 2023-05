Las consignas del Bicentenario: incorporar a los jóvenes, abrirnos al turismo y exportar o morir

El 60% de la población boliviana es menor de 30 años. Pasada la pandemia y teniendo presente esa realidad, hemos recuperado el contacto físico con quienes se encuentran fuera de las capitales departamentales; en reuniones en los territorio estoy encontrando dos constantes que se repiten: los titulares de los medios de comunicación no expresan sus preocupaciones principales, mientras ellos precisan que la atención está en el trabajo y la producción con la cual se sostienen.

No se trata de un desconocimiento deliberado, parece ser simplemente que la gente coloca su atención en aquello que le resulta prioritario. La lista larga de temas irresueltos y conflictivos que a veces nos angustian a quienes vivimos en las ciudades, tienen otra manera de analizarse cuando la lluvia no llega, los caminos no permiten sacar los productos, o se hace necesario ir a la capital para realizar un trámite de resultados inciertos e inescrupulosos.