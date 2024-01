Las cosas por su nombre; después es tarde

“¡Hoy ingresamos a un lugar del Trópico de Cochabamba en el cual las fuerzas policiales antinarcóticos no pudieron realizar su trabajo por más de 16 años!” escribió el Min. Gob. en RRSS. Olvidó el detalle que pudo haber mostrado una verdadera voluntad o su debilidad: entraron 3 años, 2 meses y más de 10 días después de estar en vigencia el gobierno; cuando la situación política y las posibilidades de mantener poder en la zona, por parte de Evo Morales y sus cocaleros ha disminuido al punto de ser casi intrascendente en el país, manteniéndose sólo en el Chapare, que es donde entraron, situación que pone en peores condiciones al huido, quien no se va a atrever a protestar por lo ocurrido. Está perdiendo el territorio.

Como 16 años antes se hacían operativos antidrogas en la zona y se erradicaba, generando que Morales extienda su sistema de información y contrainteligencia rústico pero muy eficiente que le daba para 2 cosas al menos: abandonar la zona donde se acordaba que entren o dejarles las fábricas de cocaína, sin personal. Muy muy parecido a lo del fin de semana que termina , cuando se anunció se encontraron “25 fábricas móviles de elaboración de cocaína” y no hubo ni un solo detenido, donde encontraron coca sembrada y… para levantar generar susceptibilidades: piscinas de Tambaquí, o sea el pez que cultiva Evo Morales en sus tierras. Casualidad? No, intencionalidad.

“3 años, 10 meses y más de 10 días de mirar para otro lado” se rompen por la necesidad política, porque si Morales no estuviera tan desesperado por seguir siendo el que ya no es, probablemente nunca hubieran entrado a esas fábricas; sólo hubieran cambiado de control, vaya uno a saber.

Para cerrar el tema puntual, que, reitero no está mal, le pido al lector recordar el caso de Valle Sacta, donde la incursión del Cnel. Terán fue obligada a abortar por el Vice Ministro de Gobierno (denuncia ante Fiscalía por el citado) y los altos Jefes de la Felcn y otras reparticiones del Estado, porque este había entrado a unas fábricas que, son sospechadas de ser de “amigos del poder” (las otras las había denunciado Evo Morales). “Solucionaron” el asunto al día siguiente: atacaron otras fábricas de cocaína, que no fueron las que entró Terán. Pongámoslo claro; atacaron no las que denunció Evo Morales, sino las que se cuidó de no denunciar. Eso es mirar para otro lado. El asunto nunca se aclaró: ahí lo dejo, porque el tema es otro.