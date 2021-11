Las críticas y los elogios al Gobierno están también divididos

Escucha esta nota aquí

Tras el mensaje presidencial de Luis Arce, la división también se notó en las críticas a favor y en contra de su discurso.

El embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, señaló que el informe fue “muy ajustado, muy claro, bueno, contundente. Mostró cómo la gestión de Áñez hizo caer los números de la macro y la microeconomía y cómo se está recuperando en un año. Le da un punto de inicio a este gobierno, toda vez que la pandemia modificó muchas de las acciones que cualquier gobierno tenía intenciones de asumir”.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, consideró que el mandatario solo se dirigió a militantes del MAS, por lo cual le pidió dejar los complejos y ponerse a trabajar para solucionar los problemas de los bolivianos.

“Su discurso estuvo lleno de consignas que inducen a la confrontación y el odio entre bolivianos. Deje sus complejos y radicalismos verbales y pónganse a trabajar en la solución a los problemas de los bolivianos, que son terminar de superar la pandemia del Covid-19, reactivar la economía, disminuir los niveles de pobreza y generar empleo”, señaló Camacho en un mensaje dirigido a Arce publicado en redes sociales.

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, sostuvo ayer que la derecha en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no cuenta con una propuesta y solo con un discurso de desprecio por el pueblo boliviano.

“El pueblo boliviano es testigo de que la derecha en el Legislativo solo sabe insultar, mentir y agredir. No tiene propuesta, solo tiene discurso de odio y desprecio por el pueblo. Trata de empañar un acto solemne como el informe presidencial, pero demuestra su actitud antipatria”, publicó en su cuenta en Facebook.

El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, dijo que “hablar de reconciliación y armonía y de persecución política al mismo tiempo es un chiste. La gente está cansada de la polarización que alimenta un gobierno prisionero del odio político”

Recalcó que las buenas cifras del informe de Arce no consiguen esconder la situación de los productores, “de la gente que se levanta temprano, de los emprendedores informales. Ellos necesitan un plan para recuperar los empleos y los ingresos”.

El analista José Orlando Peralta manifestó que no es válido comparar la gestión de Arce con la de Jeanine Áñez. “No es válido comparar ambas, porque la de ella fue transitoria, ella no tenía un proyecto político, un plan de gobierno, no tuvo un proceso preelectoral”, dijo.

Para el politólogo, “Áñez sí heredaba el estado precario del sistema de salud boliviano que dejó Evo Morales, a pesar de los millones de dólares que se manejaron y las promesas que existían. El estado del sistema de salud boliviano no era culpa de ella. Eso hay que analizar sin justificar las malas prácticas de su gestión”.

El expresidente Jorge Quiroga recordó a Arce que “se acaba el gas, caen reservas del BCB, llegan dificultades financieras, falta empleo y estamos sin rumbo”.