Las dedicatorias de Gaby

Cuando iba a conocer a Gaby Vallejo Canedo, saqué apresurado el único ejemplar que tenía de “Hijo de opa” y, al terminar nuestra charla, le pedí que me lo firmara. Fue cuando me enteré que el libro era pirata porque ella se dio cuenta y me dijo que no lo firmaría porque la piratería les hace un gran daño a los escritores bolivianos.