Las economías no mueren de infarto

La historia de la inflexión comienza en el 2014. Hasta ese año las RI llegaban a $US 15 mil millones. Estas se habían acumulado como producto del aumento de los precios de los productos exportación de Bolivia (gas minerales y soya). Sin embargo, en este periodo también se produce, una caída de las exportaciones. El gobierno de Morales para atenuar el shock externo negativo sigue 3 caminos. 1) Uso de las RI. Entre el año 2014 - 2019 estas se redujeron en $US 8.625 millones. Posteriormente Añez y Arce siguieron en la misma línea para sustentar gastos e inversiones ineficientes. 2) incremento de la deuda externa e interna. Y 3) Soportar enormes déficits públicos. No obstante que los 3 caminos seguidos erosionaban a la economía, hasta el 2021, el sector gas natural todavía ayudaba a cerrar la brecha fiscal. Pero en 2022, el sector toca fondo. Bolivia se convierte en un importador neto de hidrocarburos. Así mismo, la contribución tributaria del gas baja a la mitad. El gobierno no tiene ni para importar gasolina y ni diésel. Y se ve en la necesidad de seguir usando las RI y se gasta, el año pasado, $US 1.700 millones. YPFB, la gallina de los huevos de oro, agoniza. Bajan los ingresos del sector, los otros impuestos no compensan. Escasean los ingresos para la inversión pública, por lo que ésta, se ejecuta en menor proporción, el 52% de lo presupuestado en el 2022. Los subsidios aumentan y sostener el tipo de cambio se vuelve muy difícil. En suma, desde el 2014, el agujero negro, el déficit público se come buen parte de las RI. Todos estos son síntomas claros de una crisis estructural que se arrastra hace muchos años. El modelo económico no puede reproducirse. Se agota por falta de financiamiento.