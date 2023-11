Las evidencias de Andreina; un estado en falta

A la directora del PN ANMI Amboró - Sernap, Andreina Tolavi, la botaron del cargo que manejaba responsablemente como directora de la citada institución, el 31 de octubre. “Todo” después de las denuncias públicas (ya se había hecho antes internamente) del encuentro de plantaciones de coca dentro de la reserva forestal.



La denuncia molestó al Ministro de Gobierno antes que a ninguno; él dijo, entre otras cosas. que era coca que no daba ni para hacer un kilo de cocaína, que porqué motivo no denunciaron antes, dejando la impresión de que “los guardaparques dependían de la gobernación” (no es evidente) y otras cosas por el estilo; ninguna de ellas válida, pero si suficientes como para “mover abajo” y que a los pocos días la echen del trabajo.



El problema, para ellos (los que la botaron) es que Andreina Tolavi, a quien tuve el gusto de entrevistar, es ordenada y, como tal, fue consciente de las responsabilidades que le daba el cargo. Pero no solo eso, sino que estaba verdaderamente interesada en poner su parte en la defensa de las áreas protegidas y los Parques Nacionales y, eso se convirtió en una ventaja para nosotros los ciudadanos, porque el orden y responsabilidad citados arriba la llevaron a reclamar e informar, de manera oficial, dando cuenta, a quien se hace llamar MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) lo que se recogía de lo visto por ella o su equipo de trabajo .



No es, por tanto, lo ocurrido en octubre lo único que, sobre la presencia de coca y otros temas, en lo que se inmiscuyó la Directora del PN ANMI Amboró – Sernap, como parte de sus tareas y obligaciones, sino que, de acuerdo a la documentación que tenemos en archivos, podemos resumir en las siguientes denuncias:



1.- Informe de presuntas actividades ilícitas y pistas clandestinas dentro de los límites del Parque Nacional y ANMI Amboró, categoría Parque nacional -Solicitud de sobrevuelo para verificación de área PN-ANMI Amboró. DIR/INF N004/2023 (el subrayado es nuestro).- en el mismo se hace un detallado informe del plan de trabajo del mes de febrero (escrito el 7 de febrero del año en curso). Se presenta un cuadro de coordenadas de monitoreo de coberturas obtenidas mediante utilización de ARCGIS PRO y Google Earth, del cual se obtuvieron los puntos que pedía sean verificados “insitu” (entrecomillado nuestro) y/o aéreamente, asimismo se adjuntan fotografías aéreas de verificación satelital, etc. El informe termina solicitando a don Teodoro Mamani, entonces Dir. Ej. del SERNAP, se pueda concretar el pedido de sobrevuelo a través del Ministerio de Defensa.



2.- Informe de 17 de abril 011/2023, Informe de presuntas actividades ilícitas y pistas clandestinas dentro de los límites del Parque Nacional y ANMI Amboró, categoría Parque Nacional-Solicitud de sobrevuelo para verificación de área, en el que se refiere al operativo de intervención por parte de la FELCN Grupo Umopar Montero que se habría realizado en fecha 14 de abril. A diferencia del informe anterior, en el mismo sentido, se lee: El área protegida Amboró tiene disminuida su capacidad operativa en cuanto a Guardaparques nos referimos y de fiscalización por diferentes situaciones, esto ha influido de manera significativa en la pedida de gobernabilidad (parece que quiere decir pérdida) en diferentes sectores del Área Protegida con mayor incidencia en sectores que limitan con el Departamento de Cochabamba.

El mismo informe da cuenta que el operativo encontró presuntas plantaciones de marihuana en Mairana … y detalla que 3 guardaparques entraron (por orden superior) vestidos de civil para hacer de guías , es decir, los guardaparques se arriesgan en tareas de interdicción, cosa que no debiera ocurrir, pero ocurre.

El informe es muy completo, se dejan mapas de sitios avistados y se informa que no lograron entrar a la totalidad de zonas y se avisa que se entrará en la última semana de abril o mayo, por un camino alterno y abriendo senda y otro personal, del que prefiero no poner en evidencia, pero que demuestra que doña Andreina y el equipo que la acompañaba hacían una tarea muy arriesgada, que iba más allá de sus responsabilidades- Nótese que este informe es de abril es decir de 2 meses después del primero y ese es el tiempo que, vaya uno a saber por qué se dio a los narcotraficantes en la zona. Y pensar que el niño ministro se vanagloria de hacer las cosas bien!!!



Informe 014/2023 de fecha 26 de abril.- Informe de sobrevuelo efectuado y solicitud de erradicación de coca dentro de los límites del Parque Nacional Amboró y ANMI Amboró – Categoría Parque Nacional - este pide erradicación de plantaciones de coca y señala coordenadas de mapa satelital (mismo sistema anterior) y se refieren a 20.37 hectáreas en el Municipio Comarapa, aledaño al Parque Nacional Carrasco y otros puntos en el Municipio Yapacaní. Coordenadas, mapas ; se reitera la solicitud de erradicación física…



Lo que abunda no daña; veamos 2022.- El 23 de mayo, se envió el documento 074/2022, en el que se solicitó sobrevuelo en municipios que colindan con el PN Amboró, Zona norte: municipio Yapacaní y municipio San Carlos y Zona Sur, Municipio Mairana y Municipio Comarapa… o sea, no es nuevo el “molesto trabajo” de los responsables del ANMI Amboró, de manera que el ministro no pudo haber ignorado lo hecho, pero, parece que demasiados informes rompen esa especie de “pax armada” entre el poder y los narcos, no importa el producto que se trafique.

El 7 de junio del mismo 2022, se comunica, como respuesta a las instrucciones de Alejandra Salamanca, directora de Monitoreo Ambiental, que el PN ANMI Amboró contaba con zonas de riesgo por actividades ilícitas y marcan las zonas Norte (Norte Integrado) y Sur (Valles Cruceños) … dice el informe que “se podría tener plantaciones en las zonas limítrofes con el departamento de Cochabamba.



El mismo 2022, 29 de junio se pedía a Teodoro Mamani que se les transfiera el monto convenido de 60.000 dólares que fue comprometido por ENDE para el financiamiento de objetivos trazados en el plan de acción ambiental… que se había depositado en marzo y no había llegado a los beneficiados hasta el mes de Junio… así se trabaja en este país; un fondo destinado no se entrega cuando llega el desembolso… sino “ a la muerte de un sucha”.



Otra vez, 2023: Tenemos un voluminoso Informe de plantaciones de coca en el municipio de Yapacaní (039/2023 de 27 de octubre) El mismo procedimiento, esta vez a Johnson Jiménez, Director Ejecutivo del SERNAP, de parte de Andreina Tolavi, con mapas, coordenadas, etc.; la particularidad es que se escribió: como se puede evidenciar en la segunda imagen, según la cobertura Procesos 2022 de INRA (a), se pretende disponer tierra en la categoría PN en zonificación ZPE, adjuntando memorial elevado al INRA.