Las exigencias de la Bolivia urbana que todavía no estamos queriendo ver

Si a ese dato le incorporamos la secuencia de los Censos 1950/1976/1992/2001/2012, la contundencia es mayor. Un país que no se reconoce urbano en número y realidad, no podrá dar respuesta ni a la población que vive en las ciudades ni a quienes languidecen en las distancias de nuestra geografía al no tener explicación para el volumen de la migración, el abandono de las zonas rurales, el crecimiento de las ciudades, las demandas metropolitanas, la exigencia de servicios básicos, y continuará reflejándose en la crisis del sistema político. Y si, además, no sabe que el 60% de la población es menor de 30 años, tenemos los componentes para una tormenta social perfecta.