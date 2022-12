Las exportaciones de gas natural cayeron hasta un 63% en ocho años

Las cifras no dejan margen de error. Entre 2013 y 2021 el valor de las exportaciones de gas natural cayó hasta un 63,21%. El principal factor de este desplome es la reducción de la producción del insumo que tiene como únicos mercados externos los países de Argentina y Brasil, que cada vez van disminuyendo su dependencia del gas boliviano.

Exportaciones de gas natural De acuerdo a cifras del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), que tienen como base los informes oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el valor de las ventas externas de gas natural, pasó de $us 6.113 millones en 2013, a $us 2.249 millones en 2021.

Hasta septiembre, las exportaciones registraron un incremento con relación al año pasado, llegando a $us 2.399 millones, en sí el dato refleja una recuperación, pero lejos de los niveles logrados en los años de bonanza.

“El problema viene desde que el MAS entra a Gobierno e implanta un sistema estatista que impide la exploración. Hay varios factores que utiliza para que no vengan las empresas privadas al extremo de que en la gestión de Evo Morales solo vinieron dos compañías nuevas”, señaló el especialista.

“Se ha empezado con grandes reservas. Todos los anuncios sobre Bolivia como centro energético son mentiras. No hay nada eso. Aunque los precios sean más elevados, los ingresos van a ser menores”, dijo.

Según el IBCE, Bolivia exportó casi $us 40.000 millones por la venta de gas natural en estado gaseoso entre 2011 y 2021, alcanzando su registro máximo en el año 2013 con $us 6.113 millones.

No obstante, no todo dura para siempre. Velásquez observó que las exportaciones comenzaron a menguar al ritmo que la producción también venía ralentizando.

En noviembre, el presidente Luis Arce Catacora estimó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) alcanzará una renta petrolera de $us 2.970 millones al cierre de la presente gestión y un incremento del 33% en los ingresos por la exportación de gas natural a Brasil y Argentina, con relación a la gestión pasada.

“A agosto del presente año se alcanzó una renta petrolera de $us 1.450 millones, monto que se proyecta a $us 2.970 millones hasta el final de la presente gestión (en 2021 alcanzó una renta petrolera de $us 1.701 millones)”, dijo.